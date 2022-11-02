شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى المصرى يصدر شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه بعائد 16% "ربع سنوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الزراعي المصري اليوم عن اصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد 16 % يصرف كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) وبعائد 17 % يصرف سنويا.

تصدر شهادة الحصاد الجديدة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها وتتيح الشهادة امكانية الإقتراض بضمانها حتى 80 % من قيمتها.

وفي السياق ذاته قرر البنك الزراعي المصري رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5% ، حيث تصدر الشهادة بفئة 100 دولار ومضاعفتها وبحد أدنى للشراء 500 دولار.