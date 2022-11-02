الاقتصاد

البنك الزراعى المصرى يصدر شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه بعائد 16% "ربع سنوى"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الزراعي المصري اليوم عن اصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد 16 % يصرف كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي)  وبعائد 17 % يصرف سنويا.

 

تصدر شهادة الحصاد الجديدة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها وتتيح الشهادة امكانية الإقتراض بضمانها حتى 80 % من قيمتها.

 

وفي السياق ذاته قرر البنك الزراعي المصري رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5% ، حيث  تصدر الشهادة بفئة 100 دولار ومضاعفتها وبحد أدنى للشراء  500 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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