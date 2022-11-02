بعد توقف إنتاج جبن عبور لاند.. بيان جديد من الشركة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، استئناف الإنتاج بمصانع الجبن الأبيض أمس الثلاثاء بشكل طبيعي، بعد الإفراج عن شحنة من زيت النخيل، وذلك بعدما توقف الإنتاج عن مصانع الجبن فقط من السبت للإثنين من هذا الأسبوع.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، الأربعاء، أن تدبير العملة اللازمة لمستندات التحصيل بعد تحرير سعر الصرف ساهم في توفير العملة اللازمة بالبنوك لتدبير مستندات التحصيل، والذي يتحسن يوميًا، نافية عدم وجود أي تأثير سلبي على الشركة بسبب أن الربع الأخير من العام عادة يكون الإنتاج وحجم الطلب والاستهلاك أقل من باقي العام، بالإضافة إلى توفر كل منتجات عبور لاند في السوق بشكل طبيعي، ولدينا مخزون من مدخلات الإنتاج التي تؤمن سير الإنتاج بشكل اعتيادي.

وفي وقت سابق، قال محمد حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى الثلاثا، ١ نوفمبر، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية في منتجات الشركة.

وأضاف حامد، في تصريحات لموقع مصراوي،: بنستهلك كميات كبيرة كل يوم، تصل إلى 170 طنا يوميا، ومع أزمة الاعتمادات المستندية ونقص الكميات الموردة إلى الشركة، تم تخفيض العمل حتى توقفنا تماما.

وأكمل حامد: كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن، وبالتالي لا بد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمه مستورد بنسبة 98 %.