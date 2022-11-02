شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13ر1 دولار أي ما نسبته 2ر1 بالمائة إلى 78ر95 دولارًا للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26ر1 دولار - 4ر1% - ليصل إلى 63ر89 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات أمس من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5ر6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر الماضي، مما يعطي إشارة إيجابية للطلب على الخام.

كما تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار مليونين و600 ألف برميل مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 4ر1 مليون برميل.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط، إذا لم تساعد في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وقال بايدن، " إذا لم تخفض الأسعار للمستهلكين فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودًا أخرى"،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن فريقه سيعمل مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة.