شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11242 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة.