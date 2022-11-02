شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه البحيرة يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وفد مفوضية الإتحاد الأوروبى برئاسة السيدة صوفي فانهافبيكه، مسئولة ملف التعاون المصري الأوروبي، يرافقها المهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، والدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياه والمرافق بمفوضية الاتحاد الأوروبي، لتفقد المشروعات الممولة من الإتحاد الأوروبى فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى فى نطاق محافظة البحيرة، والبالغ عددها 12 مشروعا، تخدم حوالى مليون نسمة، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي تمويل 1.2 مليار جنيه.

وقال رئيس مياه البحيرة، أنه تم الانتهاء والإستفادة من عدد 10 مشروعات بمناطق ( دمنهور ،شبراخيت ،المحموديه ،وابوحمص ) مما أدى إلى تحسين مياه الشرب داخل مدينة دمنهور، والتغلب علي ضعف ضغط المياه بتلك المناطق والقضاء علي شكاوى المواطنين كما تم الإنتهاء من مشروعات وتحسين خدمة الصرف الصحي والقضاء علي مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية، والتى تمس حياة المواطن البحراوى اليومية بشكل مباشر.

وأثنت "صوفي فانهافبيكه "مسؤولة ملف التعاون الاوروبى على مدى التطور وجودة الخدمة، وقامت بزيارة المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وأشادت بإهتمام الشركة بالتعليم الفنى.

فيما قام وفد الإتحاد الإوربى بتوجيه الشكر الي شركة مياه البحيرة على الجهود المبذوله من كل القائمين على المشروع.