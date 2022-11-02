شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 3 جنيهات، فى مستهل تعاملات اليوم بالنسبة للعيار 21 والذى سجل 1207 مقابل 1210 فى تعاملات أمس، وذلك بعد هدوء الأسواق واستقرار وتيرة الصعود.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1035 جنيها.

عيار 21 سجل 1207 جنيهات.

عيار 24 سجل 1380 جنيها.

الجنيه الذهب 9656 جنيها.

السوق العالمي للذهب

عالميا سجلت أسعار الذهب خسارة شهرية هي السابعة على التوالي بسبب ضغط أسعار الفائدة الأميركية المتضخمة في الوقت الذى يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع الفيدرالي الأميركى للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة في الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، ولكنه 1% خلال الشهر حتى الآن، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1645.00 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.14 دولار للأونصة.

سوق الذهب في مصر

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس ادارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم ادراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود , واعتماد صافي الربح ( المصنعية فقط ) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة , كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناءا علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار.

وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدي عام كامل بين ادارة الشعبة و مصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بأليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب و الذي لا يتعدي كونه من مدخلات الانتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.

وأشار الي أن الشعبة لا تدخر مجهودا للدفاع عن مصالح كافة التجار والمنتجين وتعمل علي تذليل كافة المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الانتاج و التجارة بما يضمن مصالح كافة أطراف العملية التجارية من منتج و تاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل علي خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.