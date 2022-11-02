"القومى للحوكمة" يختتم فعاليات البرنامج التدريبى للعاملين بوزارة الانتاج الحرب

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القاهرة - سامية سيد - اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات تدريب المجموعة الأولى بالبرنامج التدريبي المتكامل للموارد البشرية (مكثف) للعاملين بوزارة الانتاج الحربي، والتي استمرت على مدار 5 أيام متصلة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، لافتة إلى قيام المعهد بتدريب أكثر من 40 ألف متدرب خلال عامين، موضحة أن جميع البرامج التي يقدمها المعهد تراعي النوع الاجتماعي ومشاركة نسبة من ذوي الهمم، كما أوضحت أن المعهد يقدم مجموعة من البرامج التي تخص المرأة مثل برنامج القيادات النسائية بالمحافظات، والقيادات النسائية الإفريقية، والبرنامج الإرشادي للمرأة، والقيادات النسائية بمجالس الإدارات، والبرنامج القومي للقيادات النسائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27، تم إطلاق عدد من مبادرات التوعية مثل "سفراء المناخ" و"العقول الخضراء" في المدارس، ومبادرة "كن سفيرًا".

وأوضحت شريف أن الهدف من البرنامج التدريبي المكثف للموارد البشرية تحقيق الفهم المتقدم والشامل لوظائف الموارد البشرية الحديثة والمفاهيم القيادية الحديثة لإدارة الموارد البشرية مع إدراك أهمية التكامل بين الوظائف الرئيسية للموارد البشرية، في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه على مجموعتين، وستبدأ المجموعة الثانية اعتبارا من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وتتضمن محاور البرنامج التدريبي قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، المفاهيم المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، استراتيجيات الموارد البشرية واعداد الهياكل التنظيمية، مفهوم التوظيف، وتصميم وتحليل الوظائف، إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، الاستقطاب والاختيار بناء على بطاقات الوصف الوظيفي، إلى جانب خطوات تخطيط الموارد البشرية وتحديد المسار الوظيفي، تحليل وقياس الاحتياجات التدريبية، وتطوير أداء العاملين، مفهوم واهمية ومتطلبات الحوافز للعاملين، تخطيط الموارد البشرية وادارة المواهب، مفهوم الجدارات والكفاءات الوظيفية وآثاره على العملية الإدارية، علاوة على مفهوم المنظومة الجديدة لتقييم الاداء، الاعتبارات اللازمة في تقييم الأداء، مراحل عملية تقييم الأداء، وضع الاهداف ومؤشرات الاداء، نماذج وطرق تقييم الاداء، فضلًا عن مفهوم التدريب والتطوير، طرق قياس وتقييم كفاءة العملية التدريبية.