شكرا لقرائتكم خبر عن الحرف اليدوية تستعد لعقد ورش تدريبية للحرفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بالمعرض والملتقي الدولي الأول للصناعات الذي ينظمة اتحاد الصناعات المصرية في مئوية الاتحاد، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض منذ أيام، وكان حماد العادلي رئيس الغرفة قد أعلن عن مشاركه الحرف اليدوية بالمعرض والملتقي بعدد من شركات أعضاء الغرفة في مختلف الحرف اليدوية.

ومن جانبه وجه العادلي الشكر لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسبب الجهد المبذول منهم لدعم القطاعات الحرفية وتوفير كافة الدعم علي كافة الأصعدة من معارض داخلية وخارجية، وتوفير التدريب المهني للحرفيين بهدف تنمية القدرات لدي الحرفيين أعضاء عمومية الغرفة، مشيراً أن دعم " إتحاد الصناعات" يقف وراءه دعم كبير من وزير الصناعة ومن قبله دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وأوضح العادلي، أن تعاون مجلس إدارة اتحاد الصناعات مع غرفة الحرف اليدوية ظهرت إثارة في عديد المشاركات الفاعلة للغرفة بدور كبير للاتحاد من خلال معارض مختلفة خلال الفترة السابقة علي رأسها الدولي الأول للصناعات "ابدأ"، مشدداً علي إستمرار الغرفة ومجلس إداراتها في دعم وتعزيز أواصار التعاون مع مجلس إدارة الإتحاد.

ومن جانبه قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، شاركت الغرفة بالمعرض والملتقي الدولي بحرفيين من قطاعات الغرفة المختلفة، حيث حقق المشاركين فرصة كبيرة وترويج كبير لمنتجاتهم، من خلال أيام المعرض الثلاثة، مضيفا " دعم وزارة الصناعة واتحاد الصناعات غير مسبوق في الفترة السابقة".

وكشف الشربيني، أن غرفة الحرف اليدوية تدرس خلال الفترة المقبلة عمل ورش تدريبية لمختلف القطاعات الحرفية من خلال خبراء معتمدين بهدف تعزيز ودعم صناعة الحرف اليدوية وإكسابها مزايا إضافية تسهل لما مستقبلا فرص زيادة الصادرات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري، جدير بالذكر أن المعرض انتهت فعالياته اليوم بعد أن أستمر 3 أيام.