شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف جلسة الأربعاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11343 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2066 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 13785 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4630 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3279 نقطة.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 200 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.03%، وشراء الثانية 497.5 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 2 مليون سهم، تمثل نسبة 0.07% من الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مليون سهم، 300 ألف سهم، 742 ألف سهم، 16.7 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية، 86 ألف سهم، 145 ألف سهم، 114.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 48 ألف سهم.

أعلنت شركة حديد عز، شراء المساهم شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، عدد 25 ألف سهم بسعر 16.858 جنيه بقيمة إجمالية 421.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.063% إلى 3.067%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، إيرادات بلغت 520.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 25% بفضل زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة سنوية 23% خلال نفس الفترة، وبلغ صافي الربح 129.5 مليون جنيه بنسبة نمو 21%.

كما حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات 69.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 14%، وبلغ صافي الخسائر 48.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 39%.