شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تسعى لزيادة استثماراتها فى قطاع البترول المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، حيث تم استعراض فرص التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك الإمارتية، وجاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2022 ".

وخلال اللقاء، أكد الملا على متانة العلاقات الاقتصادية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات وما تشهده من تطور ملحوظ فى ضوء توجه القيادة السياسية بالبلدين، مُثمناً اهتمام الشركات الإماراتية بضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصرى خاصة فى القطاعات الحيوية مثل البترول والغاز، مرحباً بزيادة استثمارات شركة أدنوك في قطاع البترول، خاصة في مجالات البحث والإنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية .

ومن جانبه، أشار الجابر إلى الأولوية التى توليها شركة أدنوك لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول المصرى والتى تتضمن دخول الشركة فى مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية، لافتاً إلى رغبة أدنوك في تعزيز تواجدها في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من خلال المشاركة مع كبرى شركات البترول العالمية التي تعمل فى مصر.

هذا وقد استعرض اللقاء مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في الفعاليات الرسمية لمؤتمر المناخ COP27 من خلال تنظيم اليوم الخاص بمجال خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يتم تنظيمه ضمن جدول أعمال المؤتمر للمرة الأولى على مدار المؤتمرات السنوية السابقة، بالاضافة إلى مناقشة أهمية التعاون للبناء على مخرجات ومكتسبات المؤتمر في ضوء استضافة الامارات للدورة المقبلة COP28 فى 2023، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك خلال زيارة الدكتور الجابر لمصر لحضور فعاليات المؤتمر خلال الشهر الجارى.



تعزيز التعاون ونقل الخبرات بين قطاع البترول وتكنيب العالمية

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع أرنود بيتون الرئيس التنفيذى لشركة تكنيب إينرجيز العالمية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تكرير وتصنيع البترول الجديدة، والتى تقوم تكنيب بتنفيذها كمقاول عام بمشاركة الشركات المصرية إنبى وبتروجت، والتى تشمل مشروعى توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط .

وأوضح الملا أن هذه المشروعات تأتى فى إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير ورفع كفاءة المصافى القائمة وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

كما تناول الاجتماع استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لمؤتمر المناخ COP27 ومشاركة شركة تكنيب إينرجيز في إحدى الجلسات ليوم خفض الكربون والتي ستشمل استعراض الشركة لجهودها وقصص نجاحها في تنفيذ مشروعات فعلية في مجال خفض الكربون فى ضوء امتلاكها الخبرات والتقنيات اللازمة لاسيما في مجال التقاط الكربون وتخزينه.

ومن جانبه أكد أرنود حرص تكنيب على تعزيز التعاون ونقل الخبرات مع قطاع البترول في تلك المجالات ، مشيدأ بالتعاون المثمر مع شركات قطاع البترول في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى .

المهندس طارق الملا في مقدمة مستقبلى رئيس دولة الإمارات خلال تفقده معرض أديبك 2022

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتفقد أجنحة معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022" ، وكان فى مقدمة مستقبليه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

وحرص الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده المعرض على لقاء عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف «أديبك» وتبادل معهم الأحاديث حول التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على مشهد الطاقة العالمي والجهود المشتركة والحلول المقترحة لضمان أمنها واستدامة إمداداتها.