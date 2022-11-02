شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 2-11-2022 بالبنوك فى مصر، فى البنك الأهلى المصرى سعر 6.38 جنيه للشراء، و6.41 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 6.38 جنيه للشراء، و6.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي المصرى 24 جنيها للشراء، 24.1 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.1 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، بينما سجل افي لبنك المركزى المصرى 24.11 جنيها للشراء، 24.24 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 6.38 جنيه للشراء.

6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

6.40 جنيه للشراء.

6.44 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

6.38 جنيه للشراء.

6.42 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

6.36 جنيه للشراء.

6.38 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

6.40 جنيه للشراء.

6.45 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

6.42 جنيه للشراء.

6.45 جنيه للبيع.