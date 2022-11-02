شكرا لقرائتكم خبر عن عبور لاند: تم استئناف الإنتاج بمصانع الجبن الأبيض أمس الثلاثاء بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه تم استئناف الإنتاج بمصانع الجبن الأبيض أمس الثلاثاء بشكل طبيعي، بعد الإفراج عن شحنة من زيت النخيل، وذلك بعدما توقف الإنتاج عن مصانع الجبن فقط من السبت للإثنين من هذا الأسبوع.

أكدت الشركة، أن تدبير العملة اللازمة لمستندات التحصيل بعد تحرير سعر الصرف ساهم في توفير العملة اللازمة بالبنوك لتدبير مستندات التحصيل، والذي يتحسن يوميًا، نافية عدم وجود أي تأثير سلبي على الشركة بسبب أن الربع الأخير من العام عادة يكون الإنتاج وحجم الطلب والاستهلاك أقل من باقي العام، بالإضافة إلى توفر كل منتجات عبور لاند في السوق بشكل طبيعي، ولدينا مخزون من مدخلات الإنتاج التي تؤمن سير الإنتاج بشكل اعتيادي.