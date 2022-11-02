شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2 -11-2022، استقرارا بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع





سعر اليورو الأوروبى اليوم

23.69 للشراء، 23.85 جنيه للبيع .





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

27.53 جنيه للشراء، 27.77 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى اليوم

6.38 جنيه للشراء، و6.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

74.76 جنيه للشراء، و77.81 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى اليوم

6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.