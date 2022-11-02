الاقتصاد

8 معلومات حول المؤشرات المالية لمصانع العامة للورق راكتا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 37.5%، على أساس سنوي وذلك بحسب بيانات الشركة للبورصة المرية

 

1 - سجلت خسائر بلغت 22.64 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي.

2 - مقابل 36.26 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

3 - تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 42 ألف جنيه بنهاية سبتمبر.

4 - مقابل 67 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

5 - أرجعت الشركة تراجع خسائرها إلى الانخفاض في المصروفات الإدارية والعمومية وقيمة المخزون السلعي.

 

6 -  العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022.

7 -  مقابل خسائر بلغت 102.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

 

8 - حققت الشركة خلال العام المالي الماضي مبيعات بلغت نحو 399 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 10.1 مليون جنيه، خلال العام المالي المقارن.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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