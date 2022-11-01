%43 ارتفاع عدد الرحلات الداخلية والدولية في مطارات المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الرحلات الداخلية والدولية (القادمة والمغادرة) في جميع مطارات المملكة خلال 2021 بنسبة 43% مقارنة بـ2020، حيث بلغ عدد الرحلات 497 ألف رحلة، تم خلالها نقل 49 مليون راكب بزيادة في عدد الركاب بلغت 30% مقارنة بـ 2020، وذلك بحسب نتائج نشرة إحصاءات حركة المرور الجوي في مطارات المملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وأفادت النتائج بارتفاع حصة شركات الطيران السعودية من الركاب؛ حيث بلغت 40 مليون راكب بما يعادل 81,6% من إجمالي عدد الركاب.

ووفقا للنشرة فقد ارتفع عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة خلال 2021م بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق 2020م، فيما سجلت أعداد الرحلات الداخلية القادمة والمغادرة ارتفاعا بنسبة 53% عن 2020م.

وكشفت أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الجوية الداخلية القادمة والمغادرة في 2021م قد سجل ارتفاعا بنسبة 45% مقارنة بـ2020م، بينما سجل عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية القادمة والمغادرة ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق 2020م، كما سجلت حركة الشحن الجوي ارتفاعاً بنسبة 53% من عام 2021م مقارنة بنظيرتها عام 2020م.

وعلى صعيد آخر، كشفت نتائج نشرة إحصاءات حركة المرور البحري في المملكة لعام 2021، ارتفاع معدل حركة السفن في موانئ المملكة خلال 2021 بنسبة 7% مقارنة بنظيره خلال 2020م.

ووفقا لنتائج النشرة فقد ارتفع عدد ركاب النقل البحري عبر موانئ المملكة بنسبة 33% مقارنة بـ2020م، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد ركاب ميناء جازان وحده بنسبة 71% من إجمالي عدد الركاب عبر جميع الموانئ في المملكة.

وسجل إجمالي حجم البضائع التي تم تفريغها في جميع موانئ المملكة 119.8 مليون طن خلال 2021م، وبلغ حجم إجمالي الطاقة الاستيعابية في هذه الموانئ 601 مليون طن، فيما انخفض حجم البضائع التي تم تفريغها في الموانئ التجارية في المملكة خلال 2021م بنسبة 18% مقارنة بـ2020م.

أبرز إحصاءات حركة المرور الجوي (2021)







497 ألف رحلة



43 % ارتفاع عدد الرحالت الداخلية والدولية



49 مليون راكب



40 مليون راكب حصة الشركات السعودية (81,6%)



أبرز إحصاءات حركة المرور البحري (2021)