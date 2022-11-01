وزير الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والثروة المعدنية بندر الخريف التقى بحاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مارغريت بيزلي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى دولة أستراليا، ورافقه في اللقاء نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

وجرت خلال اللقاء مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لدولة أستراليا 2.92 مليار ريال ومن أهمها:

المعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء والبتروكيماويات والمنسوجات والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصادرات، فيما يبلغ إجمالي واردات المملكة غير النفطية لدولة أستراليا 3.30 مليارات ريال، وتتضمن المنتجات الغذائية والمعادن والآلات الثقيلة والالكترونيات وغيرها.