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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفيدرالي الأسترالي أعلن في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.60% الى 2.85%، وهي سابع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر السابع على التوالي. وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري أمس الثلاثاء بأن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية. وقال لوي «مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة». وقال لوي «مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة».

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