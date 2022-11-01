منظمة العمل الدولية

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وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن آفاق أسواق العمل العالمية ساءت في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الوظائف الشاغرة ستزداد ندرة، بينما سيتدهور نمو الوظائف على مستوى العالم بشكل كبير خلال المدة المتبقية من العام.وأشارت إلى أن التباطؤ في النمو الاقتصادي والطلب الكلي سيؤديان إلى تقليل الطلب على العمال، حيث تؤثر حالة عدم اليقين وتدهور التوقعات على فرص التوظيف.
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