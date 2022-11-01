سيملس السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر ومعرض ينطلق في الرياض اليوم ويستمر يومين، تحت شعار مستقبل المدفوعات بالمملكة، وبشراكة استراتيجية مع «المدفوعات السعودية»، وذلك برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية، وأكثر من 75 شركة تقنية ناشئة.

ويحتوي المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 200 متحدث من خبراء كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ويهدف المعرض المصاحب للمؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية (فنتك)، وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية، إذ يتخلل ذلك استعراض لمستقبل المدفوعات بالمملكة وأبرز حلولها، فيما تستعرض «المدفوعات السعودية» المملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي أبرز تقنيات المدفوعات الالكترونية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تعزيز فرص تبني هذه التقنيات، وتطوير قطاع المدفوعات المالية، وتمكين التجارة الالكترونية وتجارة التجزئة، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الذي تعيشه المملكة.