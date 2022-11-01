أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 1-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 1-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن شرق الدلتا.





البورصة تربح 6.6 مليار جنيهانهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.97%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 31.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 62.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13878 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1226 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

أسهم خزينة وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والسويدي إليكتريك، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 606 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.03%، وشراء الثانية 250 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.65%، وشراء الثالثة مليون سهم، بنسبة 0.046%، وشراء الرابعة 147.8 ألف سهم، وشراء الخامسة مليون سهم، تمثل نسبة 0.03% من الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 16650 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 566 ألف سهم، 507.3 ألف سهم، 617.8 ألف سهم، 42 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 8602 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 572.6 ألف سهم، 31.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

العربية للأدوية

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 153.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 144.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.7 مليون جنيه مقارنة مع 25.7 مليون جنيه.





أوراسكوم كونستراكشون أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة ENGIE، وشركة Toyota Tsusho إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء أعمال مشروع محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، وتمتلك شركة أوراسكوم للإنشاءات حصة في المشروع، وستقوم بتنفيذ أعمال بناء في محطة الرياح.

أضافت أنه بمجرد تشغيل المشروع بالكامل، سيكون قادرًا على توفير طاقة لأكثر من 800 ألف منزل مصر، وسيساعد المشروع في تسريع انتقال مصر إلى توليد الطاقة المتجددة، وسيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنويًا.