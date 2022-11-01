شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يصدر نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2022 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022)، ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 123 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثالث 2022.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت في الربع الثالث من عام 2022:

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 11 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة، حيث تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 18 منطقة خلال شهر يوليو 2022.

• أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 17 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة والقاهرة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 16 منطقة خلال شهر يوليو 2022.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 14 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والصعيد والقناة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 14 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 12 منطقة خلال شهر يوليو 2022.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 20 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والصعيد والدلتا والقاهرة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 20 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 16 منطقة خلال شهر يوليو 2022.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات في الربع الثالث من عام 2022:

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 29 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والصعيد، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، تم رصد 29 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 26 منطقة متأثرة في شهر يوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 32 ميجابت/ثانية.

• أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 14 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها القناة والدلتا والاسكندرية، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، تم رصد 14 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 16 منطقة متأثرة في شهر يوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 34 ميجابت/ثانية.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 3 مناطق تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها الدلتا والقناة، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، تم رصد 3 مناطق متأثرتين من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بمنطقتين في شهر يوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 40 ميجابت/ثانية.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 14 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها الجيزة والصعيد والاسكندرية، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، لوحظ ثبات في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتصل إلى 14 منطقة خلال شهري سبتمبر ويوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 35 ميجابت/ثانية.