شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.5%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.1%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة المجموعة المالية للسمسرة الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.03 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.6%، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 3%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، 1.36 مليار جنيه، بنسبة 2.5%، 2.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 15.72% ليغلق عند مستوى 11372.79 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2251.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.73% ليغلق عند مستوى 3275.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 13.63% ليغلق عند مستوى 13800.15 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3625.30 نقطة.