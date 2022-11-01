40 شركة سعودية وألمانية تبحث الفرص الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم اتحاد الغرف السعودية بمقره بالرياض ملتقى الأعمال السعودي الألماني بمشاركة أكثر من 40 شركة سعودية وألمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صناعي ألماني للمملكة.

ويقود الوفد الألماني رابطة الصناعة بولاية بافاريا الألمانية، بمشاركة جمعية الصداقة العربية الألمانية ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، ويضم الوفد شركات تعمل في مجال المياه والتدريب والتعليم والبنية التحتية والصناعة والاستشارات والابتكار والسيارات والتكنلوجيا الطبية والطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي.

واستعرض رئيس الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن الزامل ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة على صعيد الاقتصاد والبيئة الاستثمارية المحفزة، متناولا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في كل القطاعات، بخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء رؤية المملكة 2030، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي.

بدوره أشاد العضو المنتدب للتجارة الخارجية برابطة الصناعة البافارية فولكر لينويبر بالتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مبديا رغبتهم في تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمملكة في القطاعات المستهدفة، بخاصة قطاع الصناعة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مبينا أن الخبرات والمنتجات الألمانية المتقدمة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في مشاريع الصناعة بالمملكة.

يذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتستند العلاقات بين البلدين لقاعدة مؤسسية متينة ممثلة في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الألماني، إضافة لعدد من مذكرات واتفاقيات التعاون المختلفة، كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 28.5 مليار ريال عام 2020، وتحتل ألمانيا المرتبة 62 للدول التي تصدر لها المملكة والمرتبة 4 للدول التي تستورد منها.