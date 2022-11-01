7 مذكرات تعاون في المجالات الجمركية والضريبية والمواصفات والخدمات العدلية

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مذكرات التعاون المبرمة





وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج مذكرة تعاون مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي؛ تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تختص بالضرائب وقواعد الخدمات الجمركية الخاصة بالمنطقة اللوجستية المتكاملة، وذلك لتسهيل الأعمال الجمركية اليومية وتنفيذ اللائحة الضريبية الخاصة بالمنطقة وفق ما نص عليه تنظيمها ولوائحها.



وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تعاون مع محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي؛ تهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين باعتماد المنشآت القائمة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة كمنشآت موثوقة لتسهيل الاستيراد من المنطقة إلى الاقتصاد الرئيس عن طريق الربط التقني المباشر وخلق مسار خاص لمنشآت المنطقة، وذلك لتسهيل الأعمال للمستثمرين بالمنطقة.



وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض السلمي مذكرة تعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة بوكيل الوزارة لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي؛ تهدف إلى التعاون لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ووضع حوافز ممكنه لذلك، ووضع آلية جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة لممارسة الأنشطة المنصوص عليها بتنظيم المنطقة.



وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة لسياسات سوق العمل المهندس هاني المنيع؛ تهدف إلى الاتفاق على إجراءات العمل والعمال داخل المنطقة وآلية استخراج التأشيرات حسب أنظمة المنطقة.



وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الصيدلي سامي الصقر؛ تهدف إلى وضع مواصفات ومعايير خاصة لخزائن ومستودعات المنشآت الراغبة بمزاولة أنشطة المنطقة عبر البضائع الطبية والغذائية وما يرد تحت اختصاصها، والاتفاق كذلك على آلية استيراد البضائع إلى البلد الرئيس بما يتوافق مع مبدأ تسهيل الأعمال.



وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تعاون مع غرفة الرياض ممثلة بأمين عام الغرفة ناصر أبوحيمد؛ تهدف إلى افتتاح فرع لغرفة الرياض، خاصة للمنشآت القائمة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، حيث تم تحسين منصة «بوابة أعمالي» وخلق مسار خاص بمنشآت المنطقة يعمل على مدار الساعة لتسهيل الأعمال.



وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض السلمي مذكرة تعاون مع وزارة العدل ممثلة بوكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالمحسن الشعيبي؛ تهدف لتوفير خدمات التوثيق للمسجلين في المنطقة وفق النماذج والإجراءات النظامية، وتسهيل حصول الشركات المسجلة في المنطقة على الدعم والموافقات والمستندات اللازمة لتيسير أعمال وأهداف المنطقة بحدود اختصاصاتها النظامية.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني 7 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات: الخدمات الجمركية والحوافز الضريبية، المواصفات والمقاييس والجودة، الاستثمار، إجراءات العمل والعمال، مواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، خدمات الأعمال، والخدمات العدلية، وذلك على هامش تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة الرياض.

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