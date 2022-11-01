شكرا لقرائتكم خبر 68 % ارتفاع أرباح أرامكو في 9 أشهر إلى 488.8 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت صافي أرباح أرامكو السعودية 39.47% في الربع الثالث من 2022 إلى 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار)، مقارنة بنحو 114.09 مليار ريال (30.43 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة ارتفاعا في صافي ربحها في 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 67.97% لتبلغ 488.78 مليار ريال (130.34 مليار دولار)، مقابل 291 مليار ريال (77.60 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت ربحية السهم في 9 أشهر إلى 2.15 ريال للسهم مقارنة بنحو 1,27 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت أرامكو في بيان نتائجها للربع الثالث أمس، هذه الأرقام إلى الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير، فيما قابل ذلك جزئيا زيادة في الريع على الإنتاج نتيجة ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي بشكل أساس، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كمية المبيعات.

وعلى إثر هذه النتائج أعلنت الشركة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية 70.33 مليار ريال أي بما يعادل (18.76 مليار دولار) بواقع 0.3198 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من 2022 لتكون الأحقية للمساهمين في 8 نوفمير الحالي.

قيمة كبيرة

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر «تعزز أرباح أرامكو القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ومع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الحالي نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة».

توسيع القدرات

وأضاف «ومن واقع ضعف الاستثمار العالمي في قطاعنا، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام والغاز، وفي الوقت نفسه نعمل على الوصول إلى طموحنا المعلن مسبقا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين (1و2) في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل».

وتابع «تواصل خططنا للتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق المضي قدما، حيث نسعى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنتجاتنا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيميائيات، التي ستكون ضرورية للتحول المطلوب في المواد لدعم مستقبل منخفض الكربون، إضافة إلى ذلك نواصل تطوير حلول طاقة جديدة منخفضة الكربون، حيث نعمل على أن نكون جزءا من تحول أكثر عملية واستقرارا وشمولية للطاقة».

أبرز نتائج أرامكو السعودية:

