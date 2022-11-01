إضافة سلعة جديدة.. قائمة أسعار السلع التمونية لشهر نوفمبر

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت وزارة التموين، صباح الثلاثاء، صرف السلع التموينة لـ64 مليون مواطن مصري مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ولم تشهد أي سلع من السلع المقررة على بطاقات التموين أي زيادات خلال شهر نوفمبر، حيث يتم البيع بنفس أسعار الشهر الماضي دون زيادات على أسعار السكر أو الزيت أو السلع الأخرى.

وتم إضافة سلعة جديدة على قائمة المقررات التموينية وهي علبة مرقة دجاج، 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه، لتصل عدد السلع إلى 31 سلعة غذائية واستهلاكية.

قائمة السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

كما يصرف 36 مليون مواطن الدعم الإضافي بواقع 100 جنيه لكل أسرة وذلك حتي ثلاث أسر علي البطاقة في إطار القرارت الإضافية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بداية من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 30 يونيو 2023.