بعد تحرير سعر الصرف.. 2000 جنيه ارتفاعا في طن الحديد

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الحديد الثلاثاء، 1 نوفمبر، بقيمة 2000 جنيه في الطن، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف.

ورفعت شركة حديد عز أسعار طن الحديد، تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف بسعر 19650 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار حديد بشاي

وأعلنت مجموعة بشاي للصلب عن سعر حديد التسليح اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 بسعر 19600 جنيه مصري شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار حديد السويس للصلب

كما كشفت السويس للصلب أن أسعار طن الحديد اعتبارا من اليوم تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف تبلغ 19550 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

أسعار حديد المصريين

وأعلنت شركة حديد المصريين أسعار طن الحديد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1-11-2022 تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف وبلغت 19550 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

من جانبه أوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

وتوقع إسلام الجيوشي اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت بالإضافة إلى اتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.