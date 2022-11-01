شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 94.11 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 87.65 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 93.57 دولار للبرميل لشهر اكتوبر 2022.



اسعار النفط

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.505 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.312 دولار للجالون.