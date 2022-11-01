شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الدخيلة خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة الأستاذ مجدى كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 6268 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أكتوبر 2022 وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 275 مليون و 672 ألف جنيه ، وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 1 مليار و 87 مليون و 105 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 342 مليون و 158 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول 2442 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألمونيوم ، مواد غذائية ، إستانلس، رخام ، منتجات أخرى ) بقيمة أجمالية بلغت 5 مليارات و 743 مليون و231 ألف جنيه .

كما قامت الإدارة العامة للصادر بتحصيل رسوم الصادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر أكتوبر 2022 بمبلغ 360 ألف جنيه .

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 394 بيان جمركي بمبلغ 2 مليون و 351 ألف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر أكتوبر 2022 حوالي 1 مليار و 707 مليون و 647 ألف جنيه.