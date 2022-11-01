شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13878 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.