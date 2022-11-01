شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية بجلسة متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات لضمان أمن الطاقة الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية بعنوان "ضمان أمن الطاقة الأوروبى ... الفرص والتحديات" ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2022، والتى ناقشت الرؤى حول سبل تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة، والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق ذلك، وبناء شراكات قوية لإيجاد مستقبل آمن ومستدام للطاقة ، وذلك بحضور وزراء ومسئولين عن قطاع الطاقة من دول أفريقيا وأسيا وأوروبا والأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وخلال كلمته أمام الجلسة، أوضح الملا أن الوضع الحالى لأسواق الطاقة العالمية أظهر دور الغاز الطبيعى كمصدر مهم للطاقة ، مشيراً إلى رؤية مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول المنطقة والمبادرة المصرية التى تبنتها لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ أربع سنوات كمنصة فاعلة للتعاون والتكامل فى مجال صناعة الغاز الطبيعى، مؤكداً على استعداد مصر لتكون لاعباً رئيسياً فى أسواق الطاقة العالمية بالتعاون والتكامل مع الدول الأخرى فى ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية وتسهيلات قائمة فى صناعة الغاز .

وأضاف الملا، أنه فى ضوء الاستمرار في الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة موثوق به ومنخفض الكربون ، يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لضخ استثمارات طويلة الأجل فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعى .

ونوه الملا على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يونيو الماضي في القاهرة بين مصر وإسرائيل ومفوضية الاتحاد الأوروبى في تحقيق الاستفادة المثلى من مصانع الإسالة التي تمتلكها مصر لتصدير كميات الغاز الإضافية من حقول الغاز الاسرائيلية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأضاف أن التعاون في إطار مذكرة التفاهم يشمل أيضاً التعاون فى مجال الطاقة المتجددة فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بما يعزز من جهود التحول الطاقي. وشدد الملا على الدور المحورى للمؤسسات الدولية المالية لتوفير مصادر تمويلية مميزة بشروط ميسرة ، بما يساعد على سرعة وتعظيم الاستفادة من تنمية احتياطيات الغاز خاصة في منطقة شرق المتوسط والذي سيساهم بدوره في سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب على الطاقة.