شكرا لقرائتكم خبر عن مسروجة: انخفاض أسعار السيارات الرسمية بنسبة 5% واختفاء الأوفربرايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء مهندس رأفت مسروجة رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أسعار السيارات فى انخفاض ملحوظ، وسوف تصل ذروة هذا الانخفاض من شهرين إلى أربعة شهور ليكون الربع الأول من العام المقبل 2023 مبشر بالخير متوقعا نزول الأسعار الرسمية خلال الفترة المقبلة بنسبة 5% واختفاء كامل لظاهرة " الاوفر برايس ".

وأوضح " مسروجة " فى تصريحاته أنه ليس معنى أنه تم تعويم الدولار، حيث أصبح السعر الرسمى حوالى 24 تقريبا سوف يؤثر ذلك على الأسعار أو عمل شائعات أصفها بالمغرضة بأن الأسعار ستزيد لأننا نعلم أن التجار بالفعل كانوا يسعرون من قبل بداية من 22 إلى 24، وقلة المعروض سبب تفاقم ظاهرة " الأوفر برايس" وحاليا وبعد القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى ستعمل على إنعاش الاقتصاد ككل وسوق السيارات على وجهه الخصوص سنجد السوق متشبعا بالمنتجات وسيشهد المواطن المصرى استقرارا كبيرا فى أسعار السلع بنهاية العام الجارى 2022.

وأضاف " مسروجة " ليس هذا فقط هو السبب لاستقرار أسعار السيارات وانما زيادة العرض من خلال فتح الاستيراد المغتربين وذويهم، وأيضا فتح الاعتمادات المستندية والقرارات الحكيمة والتيسيرات الحكومية سنجد انتعاشة كبيرة، وسيختفى جشع بعض التجار ولن يستطيعوا رفع الأسعار، خاصة وأن اغلب السيارات التى ستغزو السوق المحلية غالبيتها من الطرازات الكورية، اليابانية، الهندية لبعض المغتربين، ومن مجموعة قليلة من السيارات أوروبية.

وعن رأيه فى مبادرة " ابدأ " وصفها بأنها مبادرة ممتازة سوف تعمل على إنعاش إستراتيجية صناعة السيارات بشكل خاص والصناعة المصرية واستقطاب شركات أجنبية واستثمارات أكثر وأكثر بفضل حزمة التسهيلات الجديدة وما يسمى بالرخصة الذهبية التى تتيح جميع الموافقات وجميع التصاريح لبدء النشاط الصناعى، وموافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات، ويجب مراعة مصلحة البلاد لنعبر سويا أى أزمات تطالنا بسبب أية تداعيات عالمية سواء حروب أو كوارث طبيعية أو غيرها.