شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعات البورصة خلال جلسات أكتوبر باستثناء "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أكتوبر المنتهي، على رأسها البنوك بنسبة 13%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 12.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.1%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.4%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 10.5%، وزاد قطاعي التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.8%، 7.3%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.7%، يليه قطاعي العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.8%، 3.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وأخيرًا قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، 0.9%، 0.5%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 15.72% ليغلق عند مستوى 11372.79 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2251.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.73% ليغلق عند مستوى 3275.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 13.63% ليغلق عند مستوى 13800.15 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3625.30 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 76.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 764.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431 مليار جنيه إلى 491.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 14%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.1 مليار جنيه إلى 138.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.