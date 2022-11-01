شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد: أسعار السيارات فى انخفاض ملحوظ و"الأوفر برايس" اختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السيد مدير عام أحد توكيلات السيارات فى مصر، إن أسعار السيارات بالفعل في انخفاض ملحوظ جدا وغالبية السيارات اختفي من عليها سعر "الأوفر برايس" بالكامل، وأن السبب الحقيقي حاليا هو مقاطعة الناس، والتي جعلت بعض التجار يعيدوا تسعير سياراتهم ويخفضوا أسعار السيارات بمختلف طرازاتها .

ونفي محمد السيد في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، ما يتم تداوله حول تسعير الدولار بـ 30 جنيها، واصفا ذلك بأنها مجرد شائعات مغرضة ولا يجرؤ أي تاجر التعامل بهذا التسعير لما سيواجهه من الجهات الرقابية.

وتوقع أيضا أن يحدث انخفاضا أكبر خلال الشهرين المقبلين ونبرة تفائل تسود مجتمع السيارات في الوقت الحالي عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدا أن الربع الأول من 2023 سيشهد إنطلاقة محدودة وتحسن أكبر في الربع الثاني بفضل استقرار المناخ الاستثماري في مصر، وما شاهدناه من قرارت لتيسير العواقب أمام المصنعين والمستثمرين، ومبادرة ابدأ بارقة الأمل للجميع، حيث ستساهم في وضع خطط قصيرة وطويلة المدي للشركات.

ودعا " السيد " بضرورة أن يختار الجميع بين مصالحه الشخصية ومصلحة المواطن المصرى، لأننا جميعا في قارب واحد من أجل النهوض بالدولة المصرية والاقتصاد بشكل عام في ظل التحديات العالمية ووجود أزمة الطاقة بأوروبا وأزمة المناخ العالمية والحرب الروسية الأوكرانية .