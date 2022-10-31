وزير الصناعة يلتقي مستثمري ومسؤولي شركات في أستراليا

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وأكد وزير الصناعة خلال الجلسة الحوارية، على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعرض أبرز مقومات البنية التحتية التي تمتلكها المملكة والممكنات التي تتمتع بها وفي مقدمتها الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز، والكوادر البشرية المؤهلة، إضافة إلى البنية التحتية التقنية التي تقود تطور القطاع الصناعي والتعديني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لقاء مع مسؤولي الشركات الأسترالية في مدينة سيدني، تحت مظلة (Trademark Group of Companies) ضمن أعمال جولته الرسمية في دولة أستراليا، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.وأكد وزير الصناعة خلال الجلسة الحوارية، على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعرض أبرز مقومات البنية التحتية التي تمتلكها المملكة والممكنات التي تتمتع بها وفي مقدمتها الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز، والكوادر البشرية المؤهلة، إضافة إلى البنية التحتية التقنية التي تقود تطور القطاع الصناعي والتعديني.

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