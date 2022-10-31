إيقاف نشاط

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ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام؛ للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إن منصة مساند التابعة لها مستمرة في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات عدة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركتين من أكبر شركات الموارد والاستقدام البشرية؛ وفق قرار أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمخالفتهما أنظمة ولوائح الامتثال بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام؛ للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إن منصة مساند التابعة لها مستمرة في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات عدة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

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