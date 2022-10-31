وزارة الاتصالات

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ويسعى المؤتمر على مدى يومي انعقاده إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الخبراء السعوديين مع نظرائهم من مختلف دول العالم في القطاع تأكيدا وتعزيزا لمكانة المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية من النواحي الرقمية والابتكارية، وتحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتقنية المعلومات تنظم اليوم فعاليات مؤتمر «استشراف المخاطر»، الذي يعد الأول من نوعه في استشراف المخاطر بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويستمر لمدة يومين تتخللهما مشاركة 20 متحدثا وخبيرا عالميا، ومجموعة واسعة من الجلسات التخصصية التفاعلية، والمناقشات المحفزة للتفكير، وورش العمل المتخصصة؛ لمواكبة أحدث المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.ويسعى المؤتمر على مدى يومي انعقاده إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الخبراء السعوديين مع نظرائهم من مختلف دول العالم في القطاع تأكيدا وتعزيزا لمكانة المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية من النواحي الرقمية والابتكارية، وتحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

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