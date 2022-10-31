8.6 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من 2022 ارتفاعا بنسبة 8.6% مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2021.

وأفادت نتائج نشرة التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أمس، بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022 نموا إيجابيا بنسبة 14.5% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 9.5% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الثالث من 2022، ارتفاعا بلغت نسبته 3.1% مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021.

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