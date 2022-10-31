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وتتناول الورشة التي ستقام عبر الاتصال المرئي مقدمة عن تسعير المعاملات ونموذج الإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والوثائق وطرق تسعير المعاملات وتحليل المقارنة والدراسة المعيارية وإجراءات التحقيق، كما سيتم الإجابة عن الاستفسارات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان ورشة عمل تنفذها الغرفة التجارية الصناعية بنجران، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم.وتتناول الورشة التي ستقام عبر الاتصال المرئي مقدمة عن تسعير المعاملات ونموذج الإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والوثائق وطرق تسعير المعاملات وتحليل المقارنة والدراسة المعيارية وإجراءات التحقيق، كما سيتم الإجابة عن الاستفسارات.

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