شكرا لقرائتكم خبر 149.5 مليارا فائض الميزانية خلال 9 أشهر.. والإيرادات الفعلية تتجاوز 950 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الميزانية العامة للدولة فائضا للأشهر التسعة الأولى لعام 2022، بمقدار 149.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 950.2 مليار ريال والمصروفات 800.7 مليار ريال، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة الذي أعلنته وزارة المالية أمس.

وعلى صعيد الربع الثالث 2022 بلغت الإيرادات العامة 301.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 287.73 مليار ريال، ليصل الفائض خلال الربع إلى 14.14 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات الفعلية للأشهر التسعة الأولى ارتفاعا نسبته نحو 36% مقارنة بالأشهرالتسعة الأولى لعام 2021.

وبلغت الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى 663.09 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 287.11 مليار ريال. وارتفعت المصروفات الفعلية للأشهر التسعة الأولى بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان الميزانية، ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من 2022 بنسبة 24%، وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الثالث نحو 229.02 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 55% مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 24% مقارنة بنحو 95.4 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

فيما ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22% في الربع الثالث إلى نحو 287.73 مليار ريال، مقابل نحو 236.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث إلى نحو 971.8 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي بزيادة 4%.