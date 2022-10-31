طرح 5 فرص تعدينية أمام المستثمرين المحليين والأجانب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن طرح الوزارة 5 فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في سيدني - أستراليا من 2 حتى 4 نوفمبر 2022.

وأوضح الخريف أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كلم2، ويحتوي على معدني النحاس والزنك، وموقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كلم2 ويشمل رواسب خام الزنك والفضة، وموقع أم حديد الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كلم2 ويضم مخزونا كبيرا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، إضافة لموقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كلم2 ويضم مخزونا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وأخيرا موقع جبل إدساس ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد على 121 كلم2، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

ويأتي إعلان الوزير عن الفرص الاستثمارية التعدينية الخمس في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من العام الحالي، حيث تهدف لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030م، وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وستعلن الوزارة في وقت لاحق عن فتح باب التقدم على المنافسات العلنية الخمس؛ وذلك لتأكيد تطبيق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني وتحقيق العدالة والشفافية في المنافسات التعدينية في المملكة بما يضمن تكامل البيئة التشريعية مع السياسات والبنية التحتية وتقديم البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

5 فرص تعدينية جديدة

01 موقع بئر عمق محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، المساحة 187 كلم2 يحتوي على معدني النحاس والزنك

02 موقع الردينية محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض المساحة 78 كلم2 يحوي رواسب خام الزنك والفضة

03 موقع أم حديد محافظة القويعية بمنطقة الرياض المساحة 246 كلم2 يحوي مخزونا كبيرا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس

04 موقع جبل الصهايبة محافظة تثليث بمنطقة عسير المساحة 283 كلم2 يحوي مخزونا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد

05 موقع جبل إدساس محافظة القويعية بمنطقة الرياض المساحة 121 كلم2 يحوي رواسب غنية من خام الحديد