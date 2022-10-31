شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 31-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 31-10-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

البورصة تربح 13.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.76%، والعرب على 14.15%، واستحوذت المؤسسات على 39.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 59.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 451.5 ألف جنيه، 86.8 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 11372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 4646 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 132.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.362 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.414 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.549 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بسعر إغلاق 0.952 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.96%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 26.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.66%.