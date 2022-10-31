شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 15.72% خلال تعاملات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 15.72% ليغلق عند مستوى 11372.79 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2251.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.73% ليغلق عند مستوى 3275.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 13.63% ليغلق عند مستوى 13800.15 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3625.30 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 76.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 764.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431 مليار جنيه إلى 491.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 14%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.1 مليار جنيه إلى 138.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 562.1 مليار جنيه إلى 630.3 مليار جنيه بنسبة نمو 12.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 44.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.2 مليار ورقة منفذة على 962 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.8 مليار ورقة منفذة على 1.1 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 60 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 124.7 مليون ورقة منفذة على 7347 عملية خلال شهر أكتوبر المنتهى، واستحوذت الأسهم على 59.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.35%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 311.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.5 مليار جنيه، بحجم تداول 6.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 414.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 20.6 مليار جنيه بحجم تداول 8.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 726.7 ألف عملية.