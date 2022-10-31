شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات توقع عقداً لرفع كفاءة الطاقة بغلاية إنتاج البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجهات واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة والبنية الأساسية والتطوير المستمر لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة، وتطبيق خطة بحلول متكاملة لخفض الانبعاثات، قامت اليوم شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) إحدى شركات قطاع البترول، بتوقيع عقد مكمل مع تحالف شركات ميتسوبيشي باور ألمانيا وميتسوبيشي باور مصر لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالغلاية 100 طن لإنتاج البخار بأنواعه واللازم للعملية الإنتاجية ، وكانت أنربك قد قامت فى شهر يونيو الماضى بتوقيع عقد مع نفس التحالف للبدء فى مشروع تغيير نظام الوقود المستخدم بنفس الغلاية من خلال استبدال استخدام الغاز الطبيعى كوقود بالهيدروجين الأزرق.

وأوضح الكيميائى صلاح جابر، رئيس شركة أنربك إحدى شركات قطاع البترول، أن هذا المشروع يساهم فى زيادة كفاءة استخدام الطاقة الذى يعد أحد الأهداف الرئيسة لقطاع البترول، وذلك بالإضافة إلى تحسين اعتمادية الدورة الزمنية والظروف التشغيلية لأداء المعدات، مما يساهم فى تخفيض مدة وتكاليف الصيانة الدورية ورفع كفاءة واستمرارية الإنتاج والحفاظ على البيئة عن طريق تخفيض الانبعاثات، وأن المشروع من المخطط الانتهاء منه وتشغيله عام 2023.

وأعرب المهندس هشام حسن، المدير الإقليمى لمتسوبيشى باور فى شمال أفريقيا، وممثل التحالف، عن فخره بالشراكة المتجددة مع شركة أنربك الوطنية الرائدة فى مصر، لتزويدها بحلول تقنية قادرة على دعم خطتها فى رفع كفاءة أنظمة الطاقة الحرارية الحالية وخفض الانبعاثات، وتوفير بنية تحتية قوية وموثوقة ومرنة للطاقة.