شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام تعاملات أكتوبر باستثناء هبوط "دبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر الجاري، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.3% رابحًا 35.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11667.80 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.166% رابحًا 119.81 نقطة ليغلق عند مستوى 10394.02 نقطة، وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.65 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.52% خاسرًا 17.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3331.76 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.3% رابحًا 35.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11667.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.52% خاسرًا 102.64 نقطة ليغلق عند مستوى 19504.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 145.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التأمين بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.41%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.94%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.59%، 1.57%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%.

وقفز 117 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.97%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 6.02%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 6.81%، ثم سهم "أسواق العثيم" بنسبة 4.70%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 4.23%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 584.2 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحًا 35.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7318.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% رابحًا 43.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8190.94 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% رابحًا 16.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5489.64 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحًا 25.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5648.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.4 مليون سهم بقيمة 52.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9195 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والاتصالات، والتأمين بنسبة 1.06%، 1.04%، 0.67%، 0.37%، 0.13%، 0.03%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 282.6 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 0.67% مدفوعًا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.26%.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.166% رابحًا 119.81 نقطة ليغلق عند مستوى 10394.02 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.358 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 464.3 مليون سهم، بقيمة 1.98 مليار درهم، عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 9.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.05%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.97%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، 0.99%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 14.85%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 14.47%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.86%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.57%، ثم سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 322.5 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.52% خاسرًا 17.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3331.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.7 مليون سهم محققة ما قيمته 303.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5626 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.64%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعي السلع، والبنوك بنسبة 0.64%، 0.06%، على التوالي.

وزادت 9 أسهم على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 2.66%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.25%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 9.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.96%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.9 مليون ورقة بقيمة 107.9 مليون درهم.