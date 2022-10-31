شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية: الدولة تولي إهتماما كبيرا بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة ودعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجهنا يضع على كاهلنا مسئولية كبيرة لتعميق الصناعة المحلية وتنميتها لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق وفرة في المنتجات المؤهلة للتصدير .

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بمئوية اتحاد الصناعات والملتقى الأول للصناعة بمنح الرخصة الذهبية للمصنعين لمدة 3 شهور سيكون له دور كبير في تحريك عجلة الصناعة خاصة اننا لا توجد لدينا رفاهية الوقت حاليا في ظل المتغيرات العالمية التي انعكست على اقتصادات العالم .

وأضاف محمد المهندس خلال مشاركته بالملتقى الدولي الأول للصناعة أن غرفة الصناعات الهندسية شاركت في المعرض الصناعي بجناح كبير على مساحة 2000 متر للشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية بمختلف قطاعاتها .

وأثني محمد المهندس على مبادرة إبدأ التي كان له دور كبير في دعم قطاع الصناعات الهندسية والعمل على توطين مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة ومنها على سبيل المثال مصنع انتاج الكومبروسور من خلال عقد شراكات مع مصانع الاجهزة المنزلية الكبرى في مصر خاصة ان الكومبروسور هو جزء أصيل ورئيسي في صناعة الثلاجة والتكييف وكنا نعتمد فيه على الاستيراد من الخارج .

ونوه محمد المهندس الى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الصناعية الواعدة التي لديها فرص نمو كبير في مصر والدولة تولي هذه القطاع أهمية كبيرة وهذا ما نلمسه مع كل المسئولين والقطاعات الحكومية بشكل مباشر.