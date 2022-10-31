شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: غدا بدء صرف السلع التموينية وسلع الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام أن وزارة التموين ستبدأ من الغد صرف السلع التموينية وصرف بدل الحماية الاجتماعية للمواطنيين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح رئيس تجارية الجيزة أنه تم ضخ السلع التموينية لـ1900 بدال تموينى بالجيزة بالإضافة إلى 600 منفذ لمشروعات جمعيتى مضيفا أن الدولة أكدت على توافر مخزون استراتيجي كبير من السلع التموينية.

وأشاد بمبادرة الدولة لمد صرف مقابل الحماية الاجتماعية للبطاقات التموينية للأسر ذات الدخل المنخفض والتى يبلغ عددها 9.1 مليون أسرة لمواجهة اثار الازمات العالمية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا.

وأكد ناصرأن الدولة تولى برامج الدعم والحماية أهمية خاصة لرعاية الأسرة المحتاجة من خلال العديد من المبادرات وأهمها مبادرة تكافل وكرامة والتى تم اضافة 450 ألف أسرة لها هذا العام