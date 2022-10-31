شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.45% بختام تعاملات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 11372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4646 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.