شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس: تبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص يؤكد حرص الدولة على حل مشكلات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات المتقدمة بطلب الحصول علي التراخيص خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يرفع القيود البيروقراطية عن الصناعة ويسهم في جذب مزيدا من الاستثمارات وتشغيل مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة، كما أن تشريف وحضور القيادة السياسية لحفل مرور 100 عام علي اتحاد الصناعات المصرية يحمل رسالة طمأنه للمستثمرين ويؤكد الاهتمام والدعم المستمر الذي يوليه سيادته لملف الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس الغرفة ، أن صناعة الملابس الجاهزة تمتلك العديد من فرص للنمو والتوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تغير خريطة الاستثمار والاتجاه الصناعة العالمية للاعتماد علي موردين جدد في مناطق مختلفة غير شرق أسيا، منوها الي أن تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسير الحصول علي الموافقات والتراخيص سيكون له تأثيرا مباشرا في زيادة نصيب مصر من الاستثمارات المهاجرة، شريطة سرعة تفعيل الجهاز الحكومي لتوجيهات الرئيس.

وأشار عبد السلام الي أن الرئيس أنصت لكثير من المشكلات والتحديات التي تقدم بها رجال الصناعة، ووجه الحكومه بالغمل عليها، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي الي البنك المركزي والجهاز المصرفي الوقوف بجانب الصناعة وتقديم التمويلات المطلوبة.

وأكد رئيس الغرفة أهمية التمويلات البنكية المُيسرة في إعطاء المصانع دفعة قوية في ظل الازمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وثمن رئيس الغرفة إطلاق مبادرة " ابدأ" لما لها من دور مهم في مساندة الصناعات الموجهة للتصدير وصناعات تعميق المنتج المحلي، مضيفا ان الغرفة ستدرس اليات التعاون مع المبادرة وكيفية استفادة الاعضاء من خدماتها.

على صعيد متصل أكد الدكتور محمد عبد السلام، علي دور المعرض والملتقي الأول للصناعة في استعراض حجم التطور الهائل في الصناعة المصرية، مشيرا الي أن الغرفة تشارك بجناح كبير في المعرض باعتبارها أحد اهم القطاعات الصناعية التصديرية والتي تلبي أيضا احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الجناح يعرض أهم الخدمات المقدمة من الغرفة وآليات وبرامج تطوير القطاع بالتعاون مع الشركاء الدوليين.