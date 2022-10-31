شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد جناح الوزارة بمعرض أبوظبى الدولى للبترول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جناح الوزارة بمعرض أبوظبى الدولى للبترول أديبك 2022، المصاحب للمؤتمر، ويضم كافة الأنشطة فى صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والذى يعد فرصة جاذبة لتوضيح التطور والنمو الذى شهده قطاع البترول المصرى فى كافة مجالاته.